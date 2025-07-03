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تداول صور يُزعم ارتباطها بامتحان الجغرافيا عبر جروبات الغش على "تليجرام"

11:11 ص الخميس 03 يوليو 2025

الغش الإلكتروني

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كتب- أحمد الجندي:

رُصد منذ قليل داخل مجموعات الغش الإلكتروني تطبيق "تليجرام" تداول صور يُعتقد أنها تتعلق بنموذج امتحان مادة الجغرافيا، التي يؤديها حاليًا طلاب القسم الأدبي ضمن امتحانات الثانوية العامة 2025 داخل اللجان الرسمية.

وجاء هذا التسريب بعد بدء اللجنة وبدء توزيع أوراق امتحان الجغرافيا على الطلاب داخل اللجان.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، شهدت هذه الجروبات تداولا لرسائل موجهة لطلاب الثانوية العامة الموجودين حاليًا داخل اللجان، تدعوهم إلى تصوير امتحان مادة الكيمياء الخاصة بالشعبة العلمية، إلى جانب امتحان الجغرافيا المخصص لطلاب الشعبة الأدبية، فور تسلمهم ورقة الأسئلة.

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