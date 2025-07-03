

كتب- أحمد الجندي:

تلقت غرفة عمليات لجان امتحانات الثانوية العامة 2025 تعليمات رسمية، جاءت بتوجيه مباشر من محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، تتعلق بتنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية، إذ تم التشديد على ضرورة البدء في استقبال الطلاب من الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل النهائية لهيكل امتحان مادة الكيمياء المقرّر لطلاب الصف الثالث الثانوي ضمن الشعبة العلمية، وذلك يعقد الامتحان اليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بحسب جدول الثانوية العامة المعتمد رسميًا من الوزارة.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان مادة الكيمياء يتضمن هذا العام 46 سؤالًا، جاءت غالبيتها بنظام الاختيار من متعدد بواقع 44 سؤالًا، بينما يشمل الامتحان أيضًا سؤالين مقاليين يتطلبان من الطالب فهمًا عميقًا وقدرة على التحليل والاستنتاج، وهو ما يعكس توجه الوزارة لقياس الفهم وليس الحفظ فقط.