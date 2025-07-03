

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على التزام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، بتوزيع أوراق الإجابة على الطلاب قبل انطلاق الامتحان، بهدف منح الطلاب وقتًا كافيًا لتدوين بياناتهم الشخصية والتأكد من صحتها.

وتنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد تم التشديد على كافة لجان الامتحانات بضرورة تسليم أوراق البابل شيت وكراسات الإجابة للطلاب في تمام الساعة الثامنة وخمسين دقيقة صباحًا، أي قبل توزيع أوراق الأسئلة المحددة أن تبدأ في تمام التاسعة صباحًا.