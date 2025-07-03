

كتب- أحمد الجندي:

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني مزاعم عن تسريب امتحان الكيمياء الخاص بطلاب الثانوية العامة، مدعية أنها تمتلك نسخة من الامتحان مقابل مبلغ مالي يصل إلى 200 جنيه، قبل انطلاق اللجان الرسمية.

وفي هذا السياق، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، مؤكدة أن امتحان مادة الكيمياء مؤمَّن بشكل كامل ولا يمكن تسريبه بأي حال من الأحوال.

أوضحت الوزارة أن كل خطوات تأمين أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتم تحت رقابة مشددة من الجهات المختصة، بدءًا من خروج أوراق الأسئلة من مراكز التوزيع وحتى تسليمها للجان داخل المدارس، ما يجعل عملية التسريب أمرًا مستحيلًا.

وأكدت أن هذه الشائعات تهدف فقط إلى إثارة القلق والبلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وهي لا تستند إلى أي أساس واقعي.