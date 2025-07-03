إعلان

تعرف على توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025

05:00 ص الخميس 03 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل النهائية لهيكل امتحان مادة الكيمياء المقرّر لطلاب الصف الثالث الثانوي ضمن الشعبة العلمية، وذلك يعقد الامتحان غداً الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بحسب جدول الثانوية العامة المعتمد رسميًا من الوزارة.

تفاصيل توزيع الأسئلة في امتحان الكيمياء 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان مادة الكيمياء يتضمن هذا العام 46 سؤالًا، جاءت غالبيتها بنظام الاختيار من متعدد بواقع 44 سؤالًا، بينما يشمل الامتحان أيضًا سؤالين مقاليين يتطلبان من الطالب فهمًا عميقًا وقدرة على التحليل والاستنتاج، وهو ما يعكس توجه الوزارة لقياس الفهم وليس الحفظ فقط.

اقرأ أيضاً:

فور ظهورها.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

جامعة حلوان تستقبل نائب رئيس جامعة ديموقريطوس اليونانية لتعزيز التعاون الأكاديمي

وزير التعليم: 500 جنيه تكلفة المحاولة الثانية في البكالوريا.. وإعفاء غير القادرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية امتحان الكيمياء للثانوية العامة الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أقوى مراجعة في الكيمياء للثانوية العامة 2025.. تعرف على الأسئلة المتوقعة

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة - (رابط)