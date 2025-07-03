تعرف على توزيع درجات امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل النهائية لهيكل امتحان مادة الكيمياء المقرّر لطلاب الصف الثالث الثانوي ضمن الشعبة العلمية، وذلك يعقد الامتحان غداً الخميس الموافق 3 يوليو 2025، بحسب جدول الثانوية العامة المعتمد رسميًا من الوزارة.

تفاصيل توزيع الأسئلة في امتحان الكيمياء 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان مادة الكيمياء يتضمن هذا العام 46 سؤالًا، جاءت غالبيتها بنظام الاختيار من متعدد بواقع 44 سؤالًا، بينما يشمل الامتحان أيضًا سؤالين مقاليين يتطلبان من الطالب فهمًا عميقًا وقدرة على التحليل والاستنتاج، وهو ما يعكس توجه الوزارة لقياس الفهم وليس الحفظ فقط.

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