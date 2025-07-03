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اليوم.. امتحان "الكيمياء والجغرافيا" لطلاب الثانوية العامة 2025

06:00 ص الخميس 03 يوليه 2025

امتحانات الثانوية العامة أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا الموافق الخميس 3 يوليو 2025، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد، في كافة لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة 2025، موضحة عدد الأسئلة وشكل الورقة الامتحانية، حيث يعقد امتحان الجغرافيا يوم الخميس الموافق 3 يوليو.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان يتكون من 46 سؤالًا، بحيث تشكل أسئلة الاختيار من متعدد 85% من إجمالي الأسئلة، بينما تمثل الأسئلة المقالية 15%.

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