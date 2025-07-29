وفاء بلا حدود.. زيارة مؤثرة من طلاب أندونيسيين لمعلمهم بطهطا (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

في مشهد إنساني مؤثر يعكس عمق الوفاء وأصالة القيم الإسلامية، شهد معهد محمود عنبر النموذجي بمدينة طهطا بمحافظة سوهاج، زيارة خاصة قام بها عدد من الطلاب الإندونيسيين الدارسين بجامعة الأزهر الشريف، وذلك للقاء معلمهم السابق، محمد عاطف، معلم القرآن الكريم، الذي سبق أن درس لهم في إندونيسيا.

وكان في استقبال الوفد الطلابي فضيلة الشيخ أيمن الشنتلي، عميد المعهد، إلى جانب أسرة المعهد، الذين رحّبوا بالضيوف بحفاوة ودفء، في لحظة مفعمة بالتقدير والاعتزاز.

وأعرب الطلاب الإندونيسيون عن امتنانهم العميق لمعلمهم، مشيرين إلى أن ما قدّمه لهم من علم وتربية إسلامية كان له الأثر البالغ في توجههم للالتحاق بجامعة الأزهر الشريف، باعتبارها منارة للعلم والدعوة الوسطية في العالم الإسلامي.

وعبّر الأستاذ محمد عاطف عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مؤكدًا أن تواصل الطلاب مع معلميهم هو أعظم تكريم يمكن أن يحظى به المربي، مشيدًا بأخلاق تلاميذه السابقين وحرصهم على تقدير العلم وأهله.

وثمّن فضيلة الدكتور محمد أحمد حسني، رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، هذه اللفتة الطيبة، معتبرًا أنها نموذج راقٍ لما يزرعه الأزهر الشريف من أخلاق الوفاء والاحترام في نفوس طلابه، من مختلف الجنسيات، ما يسهم في تعزيز أواصر المحبة والتقدير بين شعوب الأمة الإسلامية.