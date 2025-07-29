"حلم الطب أصبح حقيقة".. رقية حماد تحجز مكانًا بين أوائل الأزهر بـ99.2%

المنوفية - أحمد الباهي:

عبّرت أسرة الطالبة رقية محمد محمود حماد، بمعهد فتيات الباجور التابع لقطاع الأزهر بمحافظة المنوفية، عن سعادتها الغامرة بتفوقها وحصولها على المركز السابع على مستوى الجمهورية في القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية للعام 2024/2025، مؤكدين: "التعب والجهد لا يضيعان أبدًا."

وقالت رقية لموقع مصراوي: "إنها لم تكن تُبالغ في عدد ساعات المذاكرة، لكنها كانت تركز جيدًا، معتمدة على الدروس الخصوصية إلى جانب الدراسة في المعهد. وأضافت أنها، خلال النصف الثاني من العام الدراسي، وضعت خطة "طوارئ" خاصة لزيادة ساعات المذاكرة واعتزال أي شيء قد يُشتت انتباهها عن تحصيل المواد الدراسية".

وأوضحت "رقية"، أن أكثر المواد التي أقلقتها خلال الامتحانات كانت المواد العلمية، خاصة الأحياء، لكن نتيجتها جاءت بحصولها على 99.2% بفضل من الله، مُحققة حلمها في أن تصبح طبيبة. كما أشارت إلى دور أسرتها في تهيئة الأجواء المناسبة لها ودعمها طوال العام، وقالت عن حفظها للقرآن: "الحمد لله، حفظت القرآن عن ظهر قلب خلال الصف الأول الثانوي."

وأشار والد رقية في تصريحاته لـ"مصراوي" إلى أن نجلته حصلت على المركز السابع على مستوى الجمهورية، رغم عدم إدراج اسمها ضمن الأوائل المُعلَن عنهم، قائلاً: "نشكر الله على كل حال، فنحن لا نحب الظهور الإعلامي، وفي النهاية ابنتي اجتهدت وسعت وحققت ما أرادت، فهي متفوقة منذ سنوات الدراسة الأولى."

وتابع الوالد حديثه، قائلًا: "رقية حوّلت من الشهادة الإعدادية العامة إلى الثانوية الأزهرية مع بداية المرحلة الثانوية، وحفظت القرآن على يد مشايخ كنا نوفرهم لها لحبنا للقرآن الكريم."