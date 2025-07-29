كتب - محمد سامي:

أقام المحامي حسام سعيد أحمد مصطفى، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة تعليم) بمجلس الدولة، حملت رقم 78223 لسنة 79 ق، بصفته وليًا طبيعيًا على نجله القاصر "يس"، الطالب بالصف الثالث الثانوي، طالبًا إلزام وزارة التربية والتعليم بنشر نماذج الإجابات النموذجية المعتمدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 قبل بدء التظلمات.

وذكرت الدعوى أن الوزارة أعلنت نتيجة الثانوية العامة يوم 22 يوليو 2025، وحددت فترة التظلمات من 27 يوليو حتى 10 أغسطس، وفرضت رسومًا قدرها 300 جنيه عن كل مادة، دون إتاحة نماذج الإجابات الرسمية للطلاب وأولياء أمورهم، ما يعد إخلالًا بمبدأ الشفافية، ويثقل كاهل الأسر المصرية برسوم التظلم دون أساس موضوعي واضح.

وشدد مقيم الدعوى على أن الوزارة اعتادت في السنوات السابقة نشر النماذج فور إعلان النتائج، ما يطرح تساؤلات حول أسباب حجبها هذا العام، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تواجه الأسر المصرية.

وأشار إلى أن الدستور المصري في مادته الـ19 يكفل حق التعليم ويُلزم الدولة بضمان جودة التعليم والشفافية في الإجراءات، مؤكدًا أن إتاحة نماذج الإجابات تُمكّن الطلاب من اتخاذ قرار التظلم على أساس موضوعي.

وطالب المحامي في دعواه بسرعة الفصل في الشق العاجل، بإلزام الوزارة بنشر النماذج فورًا وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.