"التعليم" تمد فترة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين حتى 7 أغسطس

كتب - أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، أعلنت فيه مد فترة التقديم لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين بجميع التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل المعلمين في مراحل التعليم الابتدائي، والإعدادي، والثانوي، إضافة إلى التعليم الفني والخدمات التربوية، مؤكدة أن المهلة الجديدة تمتد حتى يوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الإدارات التعليمية بتلقي الطلبات وفق الضوابط المعمول بها، لضمان إنهاء الإجراءات في المواعيد المحددة.

وفي سياق آخر، كشفت وزارة التربية والتعليم عن آخر موعد لتقديم تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2025، موضحة أن الأحد الموافق 10 أغسطس 2025 هو آخر يوم لاستقبال الطلبات.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتظلمات، والتقدم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، حرصًا على الشفافية وتحقيق العدالة للطلاب.

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