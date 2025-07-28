كتب - أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولة تفقدية بعدد من مدارس إدارة العمرانية التعليمية، لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والاطمئنان على مدى جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد 2025/2026.

وخلال الجولة، تفقد "عطية" اللجان الامتحانية، حيث اطمأن على انتظام الامتحانات، والتزام الملاحظين بالتعليمات، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة وهادئة تتيح للطلاب أداء الامتحانات في أفضل الظروف.

وفي هذا السياق، قرر وكيل الوزارة إحالة ملاحظ لجنة، ورئيس الكنترول، ومدير إحدى المدارس إلى التحقيق الفوري، بسبب التقصير في أداء مهامهم، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي إهمال قد يضر بمصلحة الطلاب أو يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأكد عطية استمرار المتابعة اليومية في مختلف الإدارات التعليمية، لضمان انضباط الامتحانات ورصد مدى الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومتابعة استكمال أعمال الصيانة البسيطة.

ووجّه بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الضرورية قبل بدء العام الدراسي، لضمان انطلاقه في بيئة تعليمية صحية وآمنة تدعم جودة التعليم وتوفر مناخًا ملائمًا للطلاب والمعلمين.

اقرأ أيضاً:

هل يمكن لطلاب الثانوية التنازل عن درجات الرأفة مقابل الدرجة كامله؟

"لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025

فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية حتى 15 أغسطس 2025.. تعرف على التفاصي