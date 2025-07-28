كتب- أحمد الجندي:

بدأت المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، توزيع استمارات النجاح الخاصة بنتيجة الثانوية العامة 2025، على الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول بنجاح. يق القبول بالجامعات والمعاهد.

وفي السياق نفسه، تقوم إدارات المدارس بتسليم إخطارات امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز مادة أو مادتين خلال الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2025.

الجدير بالذكر ،أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2025 مفتوح لجميع المواد الدراسية، سواء تلك التي تدخل ضمن المجموع الكلي أو التي لا تُحتسب ضمن المجموع النهائي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في تقديم التظلمات مكفول لجميع الطلاب دون استثناء، سواء الذين اجتازوا امتحانات الدور الأول بنجاح، أو الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني، بالإضافة إلى الطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول.

اقرأ أيضاً:

هل يمكن لطلاب الثانوية التنازل عن درجات الرأفة مقابل الدرجة كامله؟

"لو عايز تغير مسارك المهني".. تفاصيل دراسة التمريض المكثف بتنسيق الجامعات 2025

فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية حتى 15 أغسطس 2025.. تعرف على التفاصيل