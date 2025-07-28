هل يمكن لطلاب الثانوية التنازل عن درجات الرأفة مقابل الدرجة كامله؟

كتب- أحمد الجندي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لطلاب الثانوية العامة الحق في التنازل عن درجات الرأفة في أي مادة أو أكثر، في حال رغبوا في إعادتها خلال العام الدراسي التالي من أجل الحصول على الدرجة الكاملة.

وأوضح زلطة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الطالب الذي يرغب في تطبيق هذا الإجراء، يجب أن يتقدم بتظلم رسمي على المادة المعنية، ويقوم أثناء اطلاعه على ورقة الإجابة بتقديم طلب واضح يتضمن رغبته في التنازل عن درجات الرأفة الممنوحة له في تلك المادة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه القاعدة معمول بها منذ عدة سنوات، وليست قرارًا جديدًا، مؤكدًا أن الوزارة تتيح هذه الفرصة للطلاب الراغبين في تحسين مستواهم الدراسي .

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