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فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية حتى 15 أغسطس 2025.. تعرف على التفاصيل

07:30 ص الإثنين 28 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت الإدارة العامة للمدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء استقبال طلبات التحويل للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن باب التحويل مفتوح حتى يوم 15 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر الرابط التالي.. اضغط هنا.

الجدير بالذكر، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن خطوات التقديم ورابط التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى والتي تم فتحه عتباراً من اليوم الأحد الموافق 27 يوليو.

وأوضحت الوزارة أن خطوات التقديم للتظلمات كالتالي:

-سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي يعمل بداية من اليوم الأحد من هنا

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