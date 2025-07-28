أولياء الأمور يناشدون بوقف الدروس الخصوصية في الصيف

كتب- أحمد الجندي:

أعربت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة في الشؤون الأسرية، عن قلقها واستيائها من قيام عدد من المعلمين بالإعلان عن بدء حصص الدروس الخصوصية للعام الدراسي الجديد، رغم أن الطلاب لم ينتهوا بعد من عناء عام دراسي مرهق شهد العديد من الامتحانات والتقييمات المكثفة.

وأوضحت الحزاوي أن أولياء الأمور أيضًا في حاجة إلى فترة راحة من الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملونها طوال العام، مشيرة إلى أن بدء الدروس في هذه المرحلة المبكرة لا يصب في مصلحة الطلاب لا نفسيًا ولا علميًا.

وقالت الحزاوي : "الطالب مش آلة، هو محتاج يشحن طاقته علشان يدخل السنة الجديدة بهمة ونشاط"، مؤكدة أن استمرار الضغط الدراسي في فترة الإجازة الصيفية ينعكس سلبًا على الحالة النفسية للطلاب.

وشددت على أن الدروس الخصوصية في الصيف غير مجدية، خاصة مع احتمالية وجود تعديلات على المناهج الدراسية، مما يجعل من الضروري التريث حتى إعلان الوزارة للمقررات الجديدة.

وأوضحت مؤسس ائتلاف أولياء الأمور أن بعض المواد ستخضع لتعديلات خلال العام الدراسي الجديد، وبالتالي لا طائل من دراسة محتوى قد يتم تغييره لاحقًا، متسائلة: "لماذا لا ينتظر المعلمون لحين إصدار المناهج الجديدة والاستعداد لها بشكل علمي ومدروس؟".

كما وجهت الحزاوي رسالة إلى أولياء الأمور تحثهم على عدم الانسياق وراء ضغوط المعلمين الذين يسعون لبدء الدروس في فترة الإجازة، وألا يتعجلوا في شراء الكتب الخارجية التي بدأت في الظهور بالأسواق بأسعار مرتفعة، خاصة في ظل إعلان وزارة التربية والتعليم عن توفير "البوكليت التعليمي" كبديل رسمي وفعال لهذه الكتب.

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