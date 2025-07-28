إعلان

موعد بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2026 في المدارس

04:00 ص الإثنين 28 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتابة: أحمد الجندي

ارتفعت مؤشرات البحث عبر حول موعد بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي الجديد، والتي حددت مواعيد انطلاق الدراسة، الامتحانات، وفترات الإجازات في مختلف المدارس والجامعات.

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي،أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد ستكون يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن يستمر حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، ليشمل بذلك نحو أربعة أشهر دراسية تتخللها عدد من الإجازات والعطلات الرسمية.

الجدير بالذكر، أعلنت الإدارة العامة للمدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء استقبال طلبات التحويل للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن باب التحويل مفتوح حتى يوم 15 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر الرابط التالي.. اضغط هنا.

اقرأ أيضاً:

وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" 2025

رسميًا.. رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم موعد بداية الترم الأول العام الدراسي الجديد المجلس الأعلى للتعليم محمد عبداللطيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير التعليم: مناهج اللغة العربية الجديدة تدمج القيم الأخلاقية وتراعي الفروق الفردية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية