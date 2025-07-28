موعد بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2026 في المدارس

كتابة: أحمد الجندي

ارتفعت مؤشرات البحث عبر حول موعد بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025 / 2026، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخريطة الزمنية الرسمية للعام الدراسي الجديد، والتي حددت مواعيد انطلاق الدراسة، الامتحانات، وفترات الإجازات في مختلف المدارس والجامعات.

وخلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي،أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن بداية الترم الأول للعام الدراسي الجديد ستكون يوم السبت الموافق 20 سبتمبر 2025، على أن يستمر حتى يوم الخميس 22 يناير 2026، ليشمل بذلك نحو أربعة أشهر دراسية تتخللها عدد من الإجازات والعطلات الرسمية.

الجدير بالذكر، أعلنت الإدارة العامة للمدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن بدء استقبال طلبات التحويل للمدارس الرسمية الدولية للعام الدراسي الجديد.

وأوضحت الوزارة أن باب التحويل مفتوح حتى يوم 15 أغسطس 2025، مشيرة إلى أن عملية التسجيل تتم إلكترونيًا عبر الرابط التالي.. اضغط هنا.

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