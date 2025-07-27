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وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني" 2025

11:52 ص الأحد 27 يوليه 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد السعداوي:

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الثانوية العامة (نظام حديث)، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت 16 أغسطس 2025 وتنتهي يوم السبت 23 سبتمبر 2025.

وتبدأ امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس المكفوفين للعام الدراسي 2024/ 2025 يوم السبت 16 أغسطس 2025، وتنتهي يوم الإثنين 25 أغسطس 2025.

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