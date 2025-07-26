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انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالسويس

10:38 ص السبت 26 يوليو 2025

الدكتور ياسر محمود يتفقد لجنة امتحانية بمدرسة اعدا

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السويس - حسام الدين أحمد:

بدأت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لسنوات النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في محافظة السويس، تحت إشراف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وانضباط.

وأكد وكيل الوزارة، أن تعليم السويس حرص على تهيئة بيئة آمنة وهادئة للطلاب داخل اللجان، مع التشديد على الالتزام الكامل بتعليمات الوزارة، ومنع أي عوائق قد تُعطّل سير الامتحانات>

وأشار وكيل الوزارة إلى اتخاذ إجراءات مشددة، أبرزها منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتكليف مديري الإدارات التعليمية بالتواجد الميداني اليومي لمتابعة اللجان.

وشملت الاستعدادات تجهيز مقار اللجان وتوزيع فرق العمل، إلى جانب توفير سبل الراحة والسلامة لجميع المشاركين في العملية الامتحانية من طلاب ومعلمين وإداريين.

وانطلقت الامتحانات اليوم لطلاب الصف الثالث الابتدائي وتستمر حتى الثلاثاء 29 يوليو، كما يخوض طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحانات حتى 30 يوليو، فيما تنتهي امتحانات النقل للمرحلة الإعدادية في 29 يوليو، وتُختتم اختبارات الصفين الأول والثاني الثانوي في 31 يوليو.

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محافظة السويس امتحانات الدور الثاني ياسر محمود وزارة التربية والتعليم
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