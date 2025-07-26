مصاريف مدرسة CAC تتصدر قائمة أغلى المدارس الدولية في مصر لعام 2025

كتب- أحمد الجندي:

يتجه اهتمام أولياء الأمور والطلاب نحو التعرف على أغلى المدارس دولية في مصر، في ظل التغييرات المستمرة في المصروفات الدراسية.

وتأتي في صدارة هذه المدارس مدرسة CAC الأمريكية، التي تُعد واحدة من أقدم وأهم المدارس الدولية في مصر، حيث تأسست في عام 1945، وتتمتع بتاريخ طويل من التميز الأكاديمي والخبرة في تقديم المناهج الأمريكية المعتمدة.

وتستقبل المدرسة طلابًا من أكثر من خمسين جنسية مختلفة، كما تركز على إعداد طلابها للالتحاق بأرقى الجامعات العالمية، من خلال مناهج قوية ومعايير أكاديمية صارمة.

تضم المدرسة بنية تحتية متكاملة، تشمل ملاعب رياضية متطورة، ومرافق فنية متخصصة، إلى جانب مختبرات علمية مجهزة بأحدث التقنيات. كما توفر برامج متعددة اللغات، مع الالتزام بإجراءات قبول دقيقة تضمن جودة التجربة التعليمية لكل طالب.

وبحسب الزيادة الأخيرة في المصروفات، فقد بلغت وفقا للتوقعات في العام الدراسي 2025 إلى نحو 441,000 جنيه مصري، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 5% مقارنة بمصروفات العام السابق التي بلغت 420,000 جنيه.

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