كتب- عمر صبري:

يواصل مكتب التنسيق أعماله بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" حتى نهاية الشهر الجاري.

وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:

1. كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة) .

2. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان – دمياط – بنها - بني سويف – طنطا - دمنهور).

3. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

4. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

6. كليات علوم الرياضة.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت اضغط هنا.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات

▪ يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات علي هذا الموقع.

▪ يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

▪ تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن(رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

▪ تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات.

▪ يقوم الطالب باختيار نوع القدرات مع العلم بأن قدرات كليات علوم الرياضة تستمر لثلاثة أيام متتالية.

▪ يتم سداد قيمة الاختبار عبر قنوات السداد الإلكترونية فقط سواء باستخدام بطاقات الدفع المسبق / بطاقات الإئتمان أو منافذ تحصيل شركات السداد الإلكتروني.

▪ لا يعتد بأي وسيلة أخري للسداد ولا يتم الحصول عليى موعد الامتحان من الموقع إلا بعد إتمام عملية السداد بالوسائل المحددة على موقع اختبارات القدرات التابع للتنسيق الإلكتروني.

▪ يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

▪ تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة ،كما تلتزم أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكتروني، وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

▪ يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ويتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

▪ تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

▪ يجوز للطالب تأجيل الأختبار من خلال الكلية المعنية لتعارض أكثر من امتحان وذلك خلال المواعيد المقررة والمحددة فقط.

أماكن أداء الاختبارات

أولاً: اختبارات كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة).

(أ): (شعبة الفنون) وتؤدي الاختبارات كالأتي:

القاهرة – الجيزة – القليوبية - الفيوم كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة حلوان بالزمالك

الإسكندرية – البحيرة – مطروح كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة الإسكندرية

بني سويف – المنيا كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنيا

قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر كلية الفنون الجميلة (فنون) بالأقصر

اسيوط – الوادى الجديد – سوهاج الفنون الجميلة (فنون) بأسيوط

الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة (فنون) جامعة المنصورة

(ب): اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة) وتؤدي الاختبارات كالأتي:

القاهرة – الجيزة – القليوبية – الفيوم. كلية الفنون الجميلة (عمارة) بالزمالك جامعة حلوان

الاسكندرية – البحيرة – مطروح. كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة الإسكندرية

المنيا – بنى سويف. كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنيا

أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – أسوان – البحر الأحمر – الأقصر. الفنون الجميلة (عمارة) جامعة أسيوط

الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – السويس – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية. كلية الفنون الجميلة (عمارة) جامعة المنصورة

ثانيا: اختبارات كليات الفنون التطبيقية وتؤدي الاختبارات كالأتي:

القاهرة – الجيزة كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

المنوفية – القليوبية – السويس – الشرقية – الإسماعيلية كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة.

بني سويف – الفيوم – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان. كلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف

الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – الإسكندرية – مطروح كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا.

ثالثًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان: وتؤدى الاختبارات بمقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

رابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

الجيزة – القاهرة – القليوبية – الفيوم – الإسكندرية – مطروح – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الشرقية – الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان

خامسًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا:

بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان. كلية التربية الفنية بالمنيا

سادسًا :اختبارات كليات علوم الرياضة وتؤدى الاختبارات كالآتي:

القاهرة – الجيزة (بنين) كلية علوم الرياضة للبنين بالهرم

القاهرة – الجيزة (بنات) كلية علوم الرياضة للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين - بنات) كلية علوم الرياضة ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: (كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير) "بنين" كلية علوم الرياضة للبنين بأبي قير

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق: (كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير) "بنات" كلية علوم الرياضة للبنات بفلمنج

مطروح (بنين) كلية علوم الرياضة للبنين بمطروح

المنيا (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بأسيوط

الوادي الجديد (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالوادي الجديد

قنا - البحر الأحمر – الأقصر (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بقنا

سوهاج (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بسوهاج

أسوان (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بأسوان

الغربية (بنين - بنات) كلية علوم الرياضة طنطا

المحافظات أماكن أداء الاختبارات

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير- أشمون – منوف – الشهداء (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بمدينة السادات

المنوفية ماعدا مدينة السادات (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بشبين الكوم

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالزقازيق

دمياط (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بدمياط

بورسعيد بالإضافة إلي مركزي (المطرية – المنزلة) التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة ببورسعيد

الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز (الصالحية الجديدة) التابعة لمحافظة الشرقية (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالإسماعيلية

السويس – جنوب سيناء (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالسويس

كفر الشيخ (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بكفر الشيخ

بني سويف ( بنين – بنات ) كلية علوم الرياضة ببني سويف

الفيوم (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالفيوم

الدقهلية بما فيها مركزي "المطرية – المنزلة" (بنين - بنات) كلية علوم الرياضة بالمنصورة

شمال سيناء (بنين – بنات) كلية علوم الرياضة بالعريش

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1. رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2. عدد(1) صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات علوم الرياضة والتي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

هذه المرحلة قاصرة على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم الإعلان لاحقًا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية)، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة نظام (5) سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول.

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