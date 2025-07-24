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300 جنيه لكل مادة.. بدء استقبال تظلمات الثانوية العامة 2025 الأسبوع المقبل

07:49 م الخميس 24 يوليه 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2025 بداية من الأسبوع المقبل، وذلك في إطار إتاحة الفرصة للطلاب لمراجعة أوراق إجاباتهم والتأكد من درجاتهم النهائية.

وأكدت الوزارة على أن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2025 تبلغ 300 جنيه عن كل مادة، على أن يتم سداد الرسوم من خلال مكاتب البريد المصري أو باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني "فوري".

وأوضحت الوزارة أن خطوات التظلم تبدأ بعد سداد الرسوم، حيث يتعين على الطالب الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 لتسجيل طلبه، وبعدها يتلقى رسالة إلكترونية تتضمن موعد الحضور إلى الكنترول المختص لمراجعة أوراقه بنفسه، بحضور ولي الأمر.

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