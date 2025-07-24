تعرف على مواعيد الاختبارات التحريرية لمدرسة مياه الشرب بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، عن موعد الاختبارات التحريرية والإلكترونية للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية للعام 2025- 2026، والمقرر يوم السبت المقبل من التاسعة صباحًا، على أن تكون المقابلة الشخصية مع المتقدمين - الذين تجتازوا الاختبارات "التحريرية والإلكترونية" في اليوم التالي، لافتة إلى أن قبول الطلاب من الشهادة الإعدادية العامة من 270 درجة فأكثر ومن الإعدادية الأزهرية من 473,5 فأكثر.

كما كشفت عن الأوراق المطلوب إحضارها مع الطالب يوم الامتحان؛ "صورة استمارة الشهادة الإعدادية أو صورة بيان النجاح وليس الأصل، فضلاً عن هاتف محمول "عليه شريحة نت مشحونة لإجراء الإختبار الإلكتروني"، وأرفقت المديرية للطلاب أيضًا موقع المدرسة:هنا

كما شددت المديرية على ضرورة ارتداء ملابس تليق بالعملية التعليمية واصطحاب المتعلقات الشخصية "حاسبة، أدوات، أدوات..."، منوهة إلى منع تبادل تلك الأدوات أثناء الاختبار.

