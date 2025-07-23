التعليم: لا إجبار للطلاب على شراء الزي المدرسي

كتب- أحمد الجندي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى جميع المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، بشأن الشكوى المتكررة من عدد من أصحاب المصانع حول إسناد تصنيع الزي المدرسي في بعض المدارس الحكومية والتجريبية إلى مدارس التعليم الصناعي فقط دون إتاحة المنافسة. وجاء الرد ضمن كتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة رقم 166 بتاريخ 6 يوليو 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مساعد الوزير لشؤون التخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

شددت الوزارة في خطابها على عدم جواز إجبار أو توجيه أي مدرسة تابعة لأي إدارة تعليمية على التعاقد مع جهة أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي.

وأكدت أن لكل مدرسة الحرية الكاملة في التعاقد مع الجهة التي تراها مناسبة، بشرط الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة رسميًا من الوزارة والخاصة بالزي المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجديد.

وأكد الخطاب على ضرورة التزام المدارس بالإعلان الواضح والشفاف عن مواصفات الزي المدرسي قبل بداية العام الدراسي، على أن يتم ذلك قبل الدراسة بشهرين على الأقل. ويجب أن يتم الإعلان عبر الصفحة الرسمية للمدرسة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعليق لافتة واضحة داخل المدرسة تتضمن المواصفات المُعتمدة.

شددت الوزارة في تعليماتها على عدم توجيه أو إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من جهة بعينها، مؤكده على أنه يحق لكل ولي أمر شراء الزي من أي مكان مناسب من حيث الجودة والسعر، بشرط الالتزام بالمواصفات التي حددتها المدرسة بشكل رسمي وعلني.

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