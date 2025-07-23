موعد تظلمات الثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن كافة تفاصيل تظلمات الثانوية العامة 2025 خلال بداية الأسبوع المقبل، وذلك عقب الانتهاء من مراجعة الضوابط والإجراءات المنظمة للعملية، تمهيدًا لفتح باب التقديم أمام الطلاب الراغبين في مراجعة أوراقهم الامتحانية.

أكدت وزارة التربية والتعليم على أن الإعلان المنتظر سيتضمن توضيحًا شاملًا حول موعد بدء التظلمات، والرسوم المقررة لكل مادة، وآلية تقديم طلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2025، وذلك لضمان سهولة الوصول إلى المعلومات لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

أشارت الوزارة إلى أنه سيتم أيضًا توضيح طريقة الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم منها، حيث ستتاح هذه الخدمة للطالب بعد تقديم الطلب وسداد الرسوم المقررة، وفق الإجراءات التي ستُعلن قريبًا بشكل رسمي ومفصل.

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