بني سويف- حمدي سليمان:

فوجئت الطالبة سارة أبو بكر، من محافظة بني سويف، بنتيجتها في امتحانات الثانوية العامة بعد أن أظهرت حصولها على "صفر" في أربع مواد أساسية، وهي الفيزياء والكيمياء والأحياء واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى درجة واحدة في الجيولوجيا وست درجات فقط في اللغة العربية، وهو ما أثار استغرابها وأسرتها نظرًا لما اعتبروه عدم توافقًا بين النتيجة ومستوى أدائها طوال العام.

سارة، الطالبة المتفوقة التي لطالما اعتادت التفوق والتكريم، قالت في بث مباشر مع مصراوي: "النتيجة دي مش نتيجتي.. أنا طول عمري من الأوائل، وراجعت الامتحانات كلها مع أختي، ما كانش عندي ولا خطأ كبير يستدعي اللي حصل ده.. كنت متوقعة أجيب 96% على الأقل!".

ما يزيد من حيرة الأسرة، أن سارة كانت قد أجّلت عامها الدراسي الماضي جزئيًا لأسباب صحية، ودخلت فقط المواد غير المضافة للمجموع، لتحصل مثلًا على 39 من 40 في اللغة الفرنسية، ودرجات مرتفعة في باقي المواد، هذا العام، عادت للاستعداد الكامل، راجعت بجد، وحلّت امتحانات تجريبية، وتلقت الدعم من أسرتها، لكنها استقبلت نتيجتها هذا الأسبوع كصفعة غير متوقعة- بحسب قولهم.

تقول والدتها، السيدة سلوى عبد الحميد: "بنتي جايبة 278 من 280 في الشهادة الإعدادية، وطول عمرها من الأوائل، إذا كان فيه غلط، فده مش بس في ورقة، ده في مستقبل بنت اجتهدت وتعبت. مش معقول طالبة بتقفل فرنسي تجيب صفر في الإنجليزي والفيزياء!"

الأسرة تقدمت بطلب تظلم رسمي إلى وزارة التربية والتعليم، وتأمل أن يتم إعادة فحص أوراق سارة بشكل عاجل ومنصف، خصوصًا في ظل تطابق علامات الاستفهام مع نماذج طلاب آخرين واجهوا نفس المصير.

وفي نهاية حديثها، وجهت سارة نداءً إلى وزير التربية والتعليم قائلة: "أنا واثقة إن نتيجتي اتبدلت أو حصل فيها خطأ.. كل اللي بطلبه حقي.. بس حقي الكامل، لأني تعبت كتير، وحلمي لسه موجود".

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