الأقصر - محمد محروس:

في لقاء مؤثر، روى الطالب باسم أيمن زاهر، المعروف بلقب "دحيح الأقصر"، تفاصيل حلمه الذي اصطدم بواقع نتيجة الثانوية العامة 2025، بعدما حصل على مجموع 74%، رغم توقعات الجميع بتفوقه الكبير.

باسم أكد خلال لقائه مع مصراوي أنه كان يحلم منذ سنوات بأن يصبح طبيب أورام، بعدما فقد والدته في الصف الثاني الإعدادي إثر إصابتها بـ"المرض اللعين"، مضيفًا: "كنت بوعدها دايمًا إني هكبر وأكون دكتور أورام علشان أطمن أي مريض زيها، وأكون سبب في شفاء الناس".

ورغم صدمة النتيجة، أكد باسم أنه سيتظلم على درجاته، قائلاً: "أنا واثق من نفسي، ولو الامتحانات اتكررت تاني مش هقل عن 91%، لأن حرفيًا كنت مش بنام ولا باكل علشان احقق حلمي".

وأضاف: " المجموع ده صدمني وكنت استاهل أكتر من كده، مش عشاني بس، علشان أمي وكل اللي بيعانوا من المرض ده".

وفي ختام اللقاء، وجه باسم نداءً للمسؤولين والجهات المعنية: "نفسي في منحة دراسية خارج مصر تساعدني أحقق حلمي، وأدرس الطب وأرجع أساعد الناس اللي ظروفهم زي ظروفي".

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