لغز "الصفر الكبير".. ما الذي حدث لطالبة بني سويف المتفوقة؟ -فيديو وصور

بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت محافظة بني سويف واقعة أثارت جدلًا واسعًا وأعادت إلى الأذهان أزمة "طالبة الصفر" الشهيرة مريم ملاك، وذلك بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وحصول الطالبة سارة أبو بكر خليفة على "صفر" في أربع مواد، ودرجة واحدة في مادة أخرى.

كانت تتوقع 98%

سارة أبو بكر، ابنة مركز سمسطا، معروفة بتفوقها الدراسي منذ صغرها في جميع المراحل التعليمية، وفى العام الماضي أدّت الطالبة اختبار اللغة الفرنسية وحصلت على 39 من 40 درجة، ثم قامت بتأجيل باقي المواد للعام التالي بهدف الحصول على مجموع أعلى.

كرّست سارة وقتها طوال العام في المذاكرة والاجتهاد، لكنها فوجئت عند ظهور النتيجة بحصولها على صفر في مواد الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، واللغة الإنجليزية، ودرجة واحدة في مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، و6 درجات في اللغة العربية.

أثارت هذه الدرجات استغراب أسرتها بشكل كبير، مؤكدين أنه من المستحيل أن تكون هذه هي الدرجات الحقيقية لابنتهم المتفوقة.

وتقول سلوى محمود، والدة الطالبة: "ابنتي مشهود لها بالتفوق دائمًا، وتكون من الأوائل كل عام. كنا متوقعين حصولها على مجموع 98% على الأقل، لكنها فوجئت بحصولها على مجموع 11% فدخلت في حالة انهيار تام."

البيت كله في صدمة

وتابعت الأم بنبرة حزينة: "البيت كله في حالة صدمة، ومش مصدقين اللي حصل. سارة كانت طالعة من الامتحانات كلها مراجعاها مع أساتذتها، ومتوقعة تقفلها لكنها فوجئت بدرجات قليلة جدًا".

ناشدت أسرة الطالبة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل وإعادة النظر في درجات ابنتهم التي لطالما تصدرت قوائم الأوائل.

وتضيف الأم أن سارة في حالة انهيار، وأنها لم ترغب في دخول الامتحان العام الماضي خشية ألا تخرج من أوائل الجمهورية، ما دفعها لتأجيل السنة الدراسية.