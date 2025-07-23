"متدخلوش طب أسنان".. خالد منتصر يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة

القاهرة - مصراوي:

وجه الدكتور خالد منتصر، الكاتب وأستاذ الجلدية والتناسلية، رسالة للراغبين من طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" في الالتحاق بكليات طب الأسنان.



وقال منتصر عبر حسابه على فيسبوك، اليوم: "يا كل طالب نجح في ثانوية عامة، ما تدخلش طب أسنان، يا كل أب وأم لو بتحبوا ولادكم ، انصحوهم بلاش أسنان، ممكن من عشر سنين كان دخول الأسنان فرصة ذهبية لكن دلوقتي العدد في الليمون والإحباط يسكن معظم الخريجين".



وأضاف: "كل الجامعات الخاصة والأهلية دلوقتي عشان تزود البيزنس بتعمل كليات طب أسنان، لغاية ما وصلنا لأكتر من 80 كلية.. العدد زاد واللي متسجل في النقابة أكتر من 110 ألف طبيب أسنان، وبعد 5 سنوات حيوصلوا 180 ألف".



وأكمل: "فرص تعليم وتدريب منخفضة، فرص شغل محترمة منعدمة، وأقل عيادة محترمة محتاجة 2 مليون تجهيزات، ده بعد مصاريف 5 سنوات تعليم غالباً في جامعة خاصة شفطت مدخراتك كأب أصلاً، وياريت بعد كده مضمون إن ييجي لك شغل ومرضى، المنافسة أصبحت زي منافسة تجار الفاكهة في السوق في فيلم "الفتوة"، الكل بينادي على بضاعته وما حدش بيشتري، وحتنتهي بخناقة تدمر السوق كله".



وتابع منتصر: "الدول الخليجية عارفة كويس أحوال سوق طب الأسنان المصري، فبتعرض أرخص سعر لكفاءات حاصلة على دكتوراهات ودول برضه بقوا كتير... عارف إن الصراحة بتوجع والأكاذيب بتريح، لكن الحقائق بتصحي قبل فوات الأوان، وقبل الحلم ما يبقى كابوس".



تأتي تصريحات منتصر على وقع الجدل الذي أثارته تصريحات صادرة عن الدكتور وليد الديب نقيب أطباء الأسنان بالإسكندرية، بعد أن وجّه تحذيرًا إلى طلاب الثانوية العامة من الالتحاق بكليات طب الأسنان، معتبرًا أن واقع الخريجين الجدد يتسم بانعدام التكليف والتدريب وفرص العمل داخل مصر وخارجها، في ظل ما وصفه بتشبع سوق المهنة وتوسع القبول بالجامعات المختلفة.



ودفعت تلك التصريحات لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات إلى إصدار بيان رسمي وطلب فتح تحقيق مع النقيب.



بدوره، علق الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، على الجدل المثار، مؤكدًا أن هناك "لبسًا في فهم مضمون البيان" وأن هدفه كان توعية طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور بشأن واقع سوق العمل، وليس التشكيك في الجامعات الخاصة أو الأهلية.



وأوضح هيكل، أن النص الذي أثار الأزمة هو نسخة طبق الأصل من بيان سابق صادر عن نقابة العلاج الطبيعي، ولم يتم تغيير أي شيء فيه سوى استبدال اسم النقابة، مشيرًا إلى أنه "لا يعلم لماذا لم تُقدم أي شكوى ضد نقابة العلاج الطبيعي حينها".



وأضاف أن "المقصد من البيان هو التحذير من التكدس الكبير في سوق العمل لأطباء الأسنان، في ظل الزيادة المطردة في أعداد الخريجين، واستمرار فتح كليات جديدة رغم إدراك الدولة نفسها لهذه الأزمة، والتي تجلّت في أزمة التكليف الحالية"، لافتًا إلى أن النقابة العامة لطالما عبّرت عن هذا القلق عبر بيانات ومخاطبات رسمية، حتى على مستوى مؤسسة الرئاسة.