بالفيديو- دحيح الأقصر: "مش مصدق إن دي نتيجتي وحاسس إني في كابوس"

الأقصر- محمد محروس:

لم يصدق الطالب باسم أيمن زاهر، المعروف إعلاميًا بـ"دحيح الأقصر"، عينيه وهو يتلقى خبر حصوله على 74% في نتيجة الثانوية العامة، رغم أنه كان من الطلاب المعروفين بالاجتهاد والانضباط.

وقال باسم في بث مباشر مع مصراوي فور إعلان نتيجة الثانوية العامة: "أنا مش مصدق إن ده اسمي ودي نتيجتي.. حاسس إني في كابوس، مش مستوعب أجيب 74% وأنا كنت عامل معسكر مذاكرة فعلي! كنت باقطع عن نفسي النوم والأكل، قاعد طول اليوم في المكتب، نايم على الكتب، وعندي هدف كبير كنت بجري وراه."

وواصل حديثه بنبرة يغلب عليها الذهول والخذلان:"كنت حاسس إن دي سنتي.. اتفاجئت، ودماغي مش قادرة تستوعب اللي حصل. ما حدش يعرف أنا مرّيت بإيه السنة دي، وكنت داخل امتحاناتي على يقين إني هكون فوق التسعين."