كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم المصرية، تفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظام البكالوريا الجديد، وتفاصيل الكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للشعب المختلفة في الثانوية العامة.

يأتي هذا الإعلان ضمن المساعي المتواصلة؛ لضمان مستقبل تعليمي أفضل لشباب مصر، وتوفير خيارات متنوعة تتناسب مع ميول وقدرات الطلاب ومتطلبات سوق العمل.

سيبدأ تطبيق النظام الجديد على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، سواء أكانوا ضمن نظام البكالوريا الجديد أم نظام الثانوية العامة.

ويهدف هذا التوضيح المبكر، حسب بيان وزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى منح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للاطلاع على الخيارات المتاحة، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسارهم التعليمي المستقبلي.

تفاصيل المسارات والتخصصات المتاحة

تم توضيح تفاصيل المسارات المختلفة في البكالوريا، وكذلك الشعب في الثانوية العامة، والكليات والتخصصات الجامعية لكل منها، في الصور المرفقة بهذا البيان؛ وقد تم مراعاة التكافؤ بين مسارات البكالوريا والشعبة المقابلة لها في الثانوية العامة؛ لضمان عدالة الاختيار.

أهمية الإعلان

تؤكد الوزارتان أن هذا التوضيح المبكر للمسارات والتخصصات يأتي في إطار حرصهما على توفير أقصى درجات الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور.

ويهدف إلى تمكين الطلاب من اتخاذ قرارات واعية بناءً على اهتماماتهم وقدراتهم، والتوافق مع ميول وإمكانات كل طالب؛ من خلال تمكين الطلاب من اختيار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهم.

ونوهت الوزارتان بأن الهدف أيضًا من الإعلان هو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، من خلال بناء جيل قادر على المنافسة والابتكار في مختلف المجالات.

ويعد هذا الإعلان خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم المصري، ويؤكد التزام الدولة بتقديم أفضل الفرص التعليمية لجميع أبنائها؛ بما يضمن لهم مستقبلًا مشرقًا يسهم في نهضة الوطن.