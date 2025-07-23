الشرقية - ياسمين عزت:

في منزل متواضع بمدينة العاشر من رمضان، نشأت الطالبة ياسمين حسام منير، الحاصلة على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، وسط أسرة بسيطة تحتضنها المحبة وتدعمها روح الترابط والهدوء الأسري.

ينتمي والد ياسمين إلى الفئة الوظيفية، فيما تفرغت والدتها لرعاية الأسرة، فوفرت بيئة مشجعة على التفوق والدراسة، انعكست على الأبناء الأربعة الذين اعتادوا التميز التعليمي. وبحسب ياسمين، فإن الإصرار وتنظيم الوقت كانا ركيزتين أساسيتين في مسيرتها، قائلة: "كنت عارفة أهدافي من بدري، محدش وجّهني، لكن كانوا بيوفروا لي الراحة.. وكنت بذاكر ساعات طويلة لأن كان عندي حلم."

تحلم ياسمين بالالتحاق بكلية الألسن والعمل في مجال الترجمة، حبًا في اللغات الأجنبية، خاصة الإنجليزية والفرنسية. وتؤكد أن النجاح لا يتطلب عبقرية خارقة، بل يعتمد على الاجتهاد والالتزام والتقرب من الله.

أسرتها عبّرت عن فخرها الشديد بإنجازها، حيث أشادت والدتها بعزيمتها، واعتبرت تفوقها أعظم ما تحقق للأسرة، بينما قدّم والدها دعمًا نفسيًا ومعنويًا متواصلًا خلال فترة الاستعداد للامتحانات. كما حظيت ياسمين بدعم خاص من مديرة مدرستها وإدارة التعليم بالعاشر من رمضان، الذين سارعوا إلى تهنئتها فور إعلان النتائج.

تختم ياسمين حديثها قائلة: "كنت واثقة إني هنجح بتفوق، بس مكنتش متخيلة إني هكون من أوائل الجمهورية"، مؤكدة أن التفوق يتحقق بالمثابرة والسعي والنية الخالصة.