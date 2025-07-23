من 4% إلى 70%.. الطالبة ميار حماده تحقق قفزة دراسية لافتة في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

حققت الطالبة ميار حماده طاهر محمد، الطالبة بشعبة علمي علوم بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا، قفزة كبيرة في نتائجها الدراسية، بعد حصولها هذا العام على مجموع 70% في الثانوية العامة، وذلك عقب عامين متتاليين من النتائج المتدنية، حيث حصلت على 4.5% في أول محاولة لها قبل عامين، ثم 6% في العام الماضي.

وأوضحت أسرة الطالبة أن ميار كانت من المتفوقات خلال مراحل التعليم السابقة، لكنها واجهت صعوبات كبيرة في محاولتيها السابقتين، مشيرة إلى إصرارها على استكمال المحاولة رغم الإخفاق، حيث واظبت على التقدم للامتحانات لمدة ثلاث سنوات متتالية. وأضافت الأسرة أن ميار أدّت امتحانات هذا العام في لجنة خاصة بمحافظة القاهرة.