الشرقية - ياسمين عزت:

لم تكتمل فرحة الطالبة ياسمين حسام، التاسعة على مستوى الجمهورية، إلا بحضور مديرة مدرستها، الأستاذة أماني الرفاعي، في مشهد إنساني مؤثر لخص قصة نجاح لم تكن مجرد نتاج اجتهاد فردي، بل تتويجًا لمنظومة دعم ورعاية حولت المدرسة إلى أكثر من مجرد مكان لتلقي العلم.

"وجودهم في يوم فرحتي كان دعماً كبيراً لي"، بهذه الكلمات وصفت ياسمين اللحظة التي رأت فيها مديرتها ومعلمتها، مؤكدة أنهما لم يتركاها طوال العام، بل كانتا مصدرًا دائمًا للتشجيع والمساندة، مما يلقي الضوء على أهمية منظومة الدعم المدرسي في تحقيق التفوق.

فلسفة "القيادة الحاضنة"

من جانبها، كشفت الأستاذة أماني الرفاعي، مديرة مدرسة السيدة خديجة الثانوية، عن فلسفتها التربوية التي كانت وراء هذا الإنجاز، وهي فلسفة يمكن وصفها بـ "القيادة الحاضنة"، والتي لا تكتفي بالتعليم، بل تسعى لاكتشاف المواهب وتنميتها.

وقالت الرفاعي: "عندما ألاحظ أي طالبة لديها مميزات أو طموح، أدعمها بشكل أكبر. ياسمين كانت هادئة ومهذبة ومجتهدة، فكنت دائمًا أركز معها". وأوضحت أن هذا الدعم لم يكن معنوياً فقط، بل شمل تنظيم رحلات ترفيهية وإشراكها في مسابقات وتكريمها بشكل مستمر، لخلق دافع قوي لها ولزميلاتها.

وفي رسالة مؤثرة وجهتها لبنات المدرسة، لخصت المديرة رؤيتها قائلة: "أنا ليس لدي بنات، لكنني أتعامل مع كل طالبة في المدرسة كأنها ابنتي، وفرحتي بهن كأنهن أولادي. لهذا السبب، حرصت على أن أكون موجودة في يوم فرحة ياسمين".