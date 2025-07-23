الثانية على الجمهورية "علمي علوم": "التزامي بالمذاكرة اليومية سر تفوقي"

كتبت -داليا الظنيني :

أعربت الطالبة مريم إبراهيم حامد، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة علمي علوم، عن دهشتها وسعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز غير المتوقع.

مريم، التي تنحدر من محافظة المنوفية وتحديدًا مركز شبين الكوم، وصفت الأجواء الاحتفالية التي عمت منزلها فور إعلان النتيجة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، قالت مريم: "عرفت النتيجة منذ حوالي ساعتين، ولم أتوقع أبدًا أن أحقق هذا المركز"، مؤكدة أنها بذلت جهدًا كبيرًا في المذاكرة، لكنها لم تضع في اعتبارها أن تكون ضمن أوائل الجمهورية.

وتابعت مريم: "كنت أذاكر كل يوم، لكنني لم أحسب عدد ساعات المذاكرة. كنت أركز على إنجاز كل ما عليّ يومًا بيوم، وأكمل جميع الواجبات المطلوبة مني باستمرار."

وأوضحت أنها حصلت على مجموع 317.5 من 320، معربة عن سعادتها الغامرة بهذا الإنجاز، ومؤكدة أن الفضل فيه يعود إلى دعم أسرتها واجتهادها والتزامها طوال العام الدراسي.