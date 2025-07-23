الدقهلية ـ رامي محمود:

في مفارقة لافتة، امتزجت فرحة الطالب سيف إيهاب عوض عبداللطيف، التاسع على الجمهورية في شعبة علمي رياضة، بمرارة، فبينما كان ينتظر التهنئة الرسمية من وزير التربية والتعليم، جاء "جبر الخاطر" في اتصال من محافظ الدقهلية، الذي أعاد للأسرة بهجتها الكاملة ووعد بتكريم يليق بالإنجاز.

"لم يتصل بي الوزير، لكن اتصال السيد المحافظ كان له أثر كبير في نفسي"، بهذه الكلمات عبّر "سيف" عن مشاعره في حديثه لمصراوي، مؤكدًا أن فرحته الكبرى تكمن في تحقيق حلم أسرته التي كانت الداعم الأول له في رحلته الشاقة نحو قمة التفوق.

روشتة النجاح.. "الفهم العميق" هو السر

كشف "سيف" عن "روشتة التفوق" الخاصة به، والتي لخصها في معادلة بسيطة لكنها عميقة: "الفهم أهم من الحل الكثير". وأوضح أن سر النجاح لا يكمن في حل عدد هائل من المسائل، بل في استيعاب كل جزء من المنهج بعمق، مما يمكّنك من التعامل مع أي سؤال مهما بلغت صعوبته.

وأضاف: "أهم شيء أن تجمع كل ما عليك أولاً بأول، وتواظب على المذاكرة والفهم". وهذه الاستراتيجية تتوافق تماماً مع فلسفة نظام التعليم الجديد، الذي يهدف إلى قياس مهارات الفهم والتحليل لدى الطلاب بدلًا من قدراتهم على الحفظ والتلقين.

شخصية لا ترضى إلا بالقمة

خلف هذا الإنجاز، تقف منظومة دعم أسري متكاملة ودعاء أم لم ينقطع. وأكد والد الطالب أن تفوق "سيف" لم يكن مفاجأة، فهو معتاد على الصدارة منذ صغره، وكان يصيبه حزن شديد إذا لم يحصل على الدرجات النهائية، مما يعكس شخصية طموحة لا ترضى إلا بالكمال.

المستقبل.. حلم الهندسة يبدأ من المنصورة

وعن المستقبل، تبدو رؤية "سيف" واضحة ومدروسة. فحلمه الذي طالما راوده هو الالتحاق بكلية الهندسة، مؤكدًا أن مجموعه الكبير سيؤهله للالتحاق بهندسة جامعة المنصورة، حيث سيبدأ فصلًا جديدًا من التخطيط لمستقبله المهني بعد الانتهاء من العام الدراسي الأول.