إعلان

التاسع على الجمهورية بالثانوية: الوزير مكلمنيش والمحافظ جبر خاطري (فيديو وصور)

12:00 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

الطالب سيف إيهاب عوض عبداللطيف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية ـ رامي محمود:

في مفارقة لافتة، امتزجت فرحة الطالب سيف إيهاب عوض عبداللطيف، التاسع على الجمهورية في شعبة علمي رياضة، بمرارة، فبينما كان ينتظر التهنئة الرسمية من وزير التربية والتعليم، جاء "جبر الخاطر" في اتصال من محافظ الدقهلية، الذي أعاد للأسرة بهجتها الكاملة ووعد بتكريم يليق بالإنجاز.

"لم يتصل بي الوزير، لكن اتصال السيد المحافظ كان له أثر كبير في نفسي"، بهذه الكلمات عبّر "سيف" عن مشاعره في حديثه لمصراوي، مؤكدًا أن فرحته الكبرى تكمن في تحقيق حلم أسرته التي كانت الداعم الأول له في رحلته الشاقة نحو قمة التفوق.

روشتة النجاح.. "الفهم العميق" هو السر

كشف "سيف" عن "روشتة التفوق" الخاصة به، والتي لخصها في معادلة بسيطة لكنها عميقة: "الفهم أهم من الحل الكثير". وأوضح أن سر النجاح لا يكمن في حل عدد هائل من المسائل، بل في استيعاب كل جزء من المنهج بعمق، مما يمكّنك من التعامل مع أي سؤال مهما بلغت صعوبته.

وأضاف: "أهم شيء أن تجمع كل ما عليك أولاً بأول، وتواظب على المذاكرة والفهم". وهذه الاستراتيجية تتوافق تماماً مع فلسفة نظام التعليم الجديد، الذي يهدف إلى قياس مهارات الفهم والتحليل لدى الطلاب بدلًا من قدراتهم على الحفظ والتلقين.

شخصية لا ترضى إلا بالقمة

خلف هذا الإنجاز، تقف منظومة دعم أسري متكاملة ودعاء أم لم ينقطع. وأكد والد الطالب أن تفوق "سيف" لم يكن مفاجأة، فهو معتاد على الصدارة منذ صغره، وكان يصيبه حزن شديد إذا لم يحصل على الدرجات النهائية، مما يعكس شخصية طموحة لا ترضى إلا بالكمال.

المستقبل.. حلم الهندسة يبدأ من المنصورة

وعن المستقبل، تبدو رؤية "سيف" واضحة ومدروسة. فحلمه الذي طالما راوده هو الالتحاق بكلية الهندسة، مؤكدًا أن مجموعه الكبير سيؤهله للالتحاق بهندسة جامعة المنصورة، حيث سيبدأ فصلًا جديدًا من التخطيط لمستقبله المهني بعد الانتهاء من العام الدراسي الأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التاسع على الجمهورية بالثانوية الطالب سيف إيهاب عوض عبداللطيف نتيجة الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 التاسع على الجمهورية في شعبة علمي رياضة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية