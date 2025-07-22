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العاشر على الثانوية "علمي علوم": هذه نصيحتي للطلاب

11:39 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

طلاب الثانوية العامة

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كتبت -داليا الظنيني :

عبّر الطالب عبد الله هاني، الذي حصل على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة شعبة العلوم، عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز، مؤكدا أن هذا النجاح جاء بفضل توفيق الله أولًا، ثم بالمثابرة والدعاء المتواصل.

وأضاف في حوار لبرنامج "ستوديو إكسترا"، على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم: "الحمد لله، كان توفيق ربنا أولًا وأخيرًا، نصيحتي لكل الطلاب المقبلين على الثانوية العامة هي الاجتهاد والقيام بالواجبات، مع الإكثار من الدعاء، فهو مفتاح التوفيق".

وعن طموحاته المستقبلية، أضاف عبد الله: "أتمنى الالتحاق بكلية الطب البشري. لم أحدد التخصص بعد، لكنني أفكر في مجال جراحة المخ والأعصاب".

وفيما يخص أسلوبه في المذاكرة، أوضح عبد الله: "لم ألتزم بعدد ساعات محددة للمذاكرة، بل كنت أبذل قصارى جهدي وأسعى لإنجاز كل ما عليّ دون تهاون" متابعا: "إن شاء الله، ربنا يوفقنا جميعًا ويكتب لكل مجتهد نصيبه".

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