"مي" ثالثة الجمهورية علمي علوم بالغردقة: لم أتوقع النتيجة وبحلم بالطب

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أعربت الطالبة مي حسن محمد حسن، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في شعبة "علمي علوم" بالثانوية العامة 2024/2025، عن سعادتها الغامرة بالنتيجة التي وصفتها بـ"المفاجأة غير المتوقعة"، مؤكدة أنها مرت بأيام من القلق والتوتر قبل إعلان النتائج صباح الثلاثاء.

وأشارت مي إلى أن أحد الصحفيين كان أول من أبلغها بالنتيجة، وكانت برفقة والدتها وشقيقتها لحظة تلقي الخبر، حيث عمّت الفرحة أرجاء المنزل، مضيفة أن حلمها منذ الطفولة كان الالتحاق بكلية الطب البشري، وهو ما تسعى لتحقيقه هذا العام.

وأكدت الطالبة المتفوقة أنها لم تعتمد على الدروس الخصوصية خلال سنوات الدراسة، باستثناء الصف الثالث الثانوي، وكانت تعتمد بشكل رئيسي على تنظيم وقتها والمذاكرة الذاتية، مقدمة شكرها لأسرتها، خاصة والدتها، التي ساعدتها في تهيئة بيئة ملائمة للتفوق والنجاح.

من جهته، أوضح والد الطالبة أن "مي" اعتادت على التفوق منذ سنواتها الدراسية الأولى، وكانت دائمًا ضمن أوائل الطلاب، مشيرًا إلى أن والدتها كانت ترافقها في مشوارها التعليمي وتقدم لها الدعم الكامل، مؤكدًا أن نجاحها اليوم هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والمثابرة.