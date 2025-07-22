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12 محافظة فقط في قائمة أوائل الثانوية العامة.. و"بني سويف" ممثلة وحيدة للصعيد

11:44 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
  • عرض 25 صورة
    أوائل الثانوية العامة
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كتب – أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، عقب اعتماد النتيجة رسميًا من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وأظهرت القائمة الرسمية أن 12 محافظة فقط شملتها أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام، وهي: الشرقية، بني سويف، المنوفية، الغربية، البحر الأحمر، البحيرة، القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، دمياط، والجيزة، وسط غياب كامل لـ15 محافظة أخرى من القائمة.

وشملت قائمة الأوائل طلاب الشعبة العلمية بشُعبتيها (علوم ورياضيات)، إلى جانب طلاب الشعبة الأدبية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والمكفوفين

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