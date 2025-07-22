"زياد" ثامن الجمهورية في الثانوية العامة: مكنتش متوقع.. وحلمي هندسة

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

عبر الطالب زياد محمد، ابن محافظة الإسكندرية، عن سعادته بحصوله على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة – شعبة "علمي رياضة" – مؤكداً أن اللحظة كانت مفاجئة بالنسبة له، قائلاً: "اتصدمت لما عرفت إني من أوائل الجمهورية بعد ما صحابي كلموني وبلغوني".

وقال زياد، إن لحظة إعلان النتيجة كانت من أسعد اللحظات في حياته وحياة أسرته، خاصة بعد مجهود عام دراسي وصفه بـ"المُرهق والمليء بالضغط".

وأضاف: "من أول السنة كان هدفي أدخل كلية هندسة، وده اللي خلاني أكمل رغم التعب، المهم إنك تكمل بطريقتك ويكون عندك هدف واضح".

أما والدته، فقد أشادت بقدرته على التوازن بين الدراسة والراحة، مشيرة إلى أنه ليس من النوع الذي يذاكر باستمرار، بل يعرف متى يركز ومتى يستريح، وقالت: "هو مش دحيح، بس بيعرف إمتى يذاكر وبيعرف ينجح بطريقته".

وأوضحت الأم أن زياد كان دائم التفوق منذ المرحلة الابتدائية حيث كان الأول على مدرسة "الليسيه"، مؤكدة أنه يحب المذاكرة دون ضغط، وأنها دعمت مسيرته من بعيد وكانت مؤمنة بقدراته، لكنها لم تتوقع أن يكون بين أوائل الجمهورية، قائلة: "ربنا فرحنا بيه وفرّح قلوبنا كلها".