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"مستقبل وطن" يقرر مكافأة أوائل الثانوية العامة بـ100 ألف جنيه لكل طالب

11:19 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

طلاب الثانوية العامة

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كتب - محمد سامي:

أعلن النائب أحمد عبدالجواد، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، تنظيم احتفالية لتكريم أوائل طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، اعترافًا بجهودهم المتفوقة خلال العام الدراسي.

وأوضح النائب عبدالجواد في تصريحات صحفية أن الحزب سيمنح مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل طالب من الأوائل، في إطار تبني فكرة تشجيع الطلبة المتفوقين وتحفيزهم على استكمال مسيرة التميز والتفوق العلمي.

وأضاف أن حزب "مستقبل وطن" يضع دعم العقول الشابة نصب عينيه، من أجل الاستثمار في قدراتهم ومساهمتهم الحقيقية في بناء مستقبل مصر.

من المقرر الإعلان عن موعد ومكان الاحتفالية رسميًا خلال الأيام القادمة، بحضور أعضاء قيادة الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وأولياء أمور الطلاب المتفوقين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم رسميًا، اعتماد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2025، رسميًا، كما اعتمد الوزير قائمة أسماء أوائل الثانوية العامة 2025 لجميع الشعب.

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