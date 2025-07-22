القاهرة - مصراوي:

مع كل إعلان لنتيجة الثانوية العامة، تتجدد لحظة الترقب، وتعلو دقات القلوب في بيوت المصريين.. لكنها لحظة مختلفة تمامًا في بيوت الأوائل، أولئك الذين كُتبت أسماؤهم في قوائم الشرف، بعدما خاضوا أصعب اختبارات الحياة التعليمية، وخرجوا منه مرفوعي الرأس، حاملين شهادات التفوق، وأحلامًا كبرى بمستقبل يليق بتعبهم وسهرهم.

مصراوي تابع قصص أوائل الثانوية العامة 2025، واستعرض كواليس الرحلة، وتفاصيل الأيام الطويلة التي سبقت لحظة إعلان النتيجة.

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