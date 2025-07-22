السابعة على الأدبي: "مكنتش بذاكر ساعات طويلة.. والتوفيق من عند ربنا"

كتب- أحمد الجندي:

عبّرت سلمى وليد، الحاصلة على المركز السابع على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية ضمن أوائل الثانوية العامة 2025، عن سعادتها الشديدة، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن تكون ضمن العشرة الأوائل.

وأضافت في تصريحات خاصة لمصراوي: "ماكنتش متوقعة أبداً إني أطلع من الأوائل، كنت بفكر إني أجيب مجموع حلو وبس، لكن الحمد لله التوفيق من عند ربنا"، مشيرة إلى أنها لم تكن تذاكر لساعات طويلة يوميًا.

وأكدت "وليد" أن الدعم الكبير من والديها كان له دور محوري في تفوقها، قائلة: "أبويا وأمي وقفوا جنبي وقفة كبيرة، وشجعوني علشان أوصل للي أنا فيه، وكانوا دايمًا مصدر طاقة إيجابية ليا في كل خطوة"، مشيرة إلى أنها لم تحسم بعد اختيار الكلية التي ستلتحق بها.