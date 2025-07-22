كتب- محمد شاكر:

قالت الطالبة زينة مهدي جلال، العاشر على الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2025، إنها فوجئت بوجود اسمها ضمن أوائل دفعتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع هذه النتيجة.

وقالت زينة في تصريحات لمصراوي: أهم شيء استفدته من بعد مرحلة الثانوية العامة أن هناك البعض يوجه نصائح بطريقة معينة للمذاكرة ولكننا لا يمكن تطبيقها كما هي لأن كل شخص له طريقة تناسبه هو ويمكن ألا تتناسب مع غيره.

وأوضحت أنه ستضع كلية الإعلام جامعة القاهرة في الرغبة الأولى لها خلال تنسيق القبول بالجامعات، مشيرة إلى أن أسرتها فرحت جدا بالنتيجة، ولم تتوقع أن تتخرج من الثانوية العامة بهذه النتيجة الكبيرة.

وتابعت: "رحت أصيف قبل ظهور النتيجة، وأسرتي كانت الدعم الأكبر لي في رحلة الثانوية العامة".