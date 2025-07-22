والدة التاسعة على الجمهورية في الثانوية العامة: فرحتي ما تتقدرش

الشرقية - ياسمين عزت:

بفرحة لا تقدر بثمن، روت والدة الطالبة ياسمين حسام، التي حجزت مقعدها في المركز التاسع على مستوى الجمهورية، اللحظات الأولى التي علمت فيها بالخبر، ليس عبر مكالمة هاتفية، بل من خلال شاشة التلفزيون، في مفاجأة حوّلت أمسية عادية إلى احتفال وطني في منزلها.

هذا الإنجاز لم يكن مجرد نجاح فردي، بل حمل معه فخرًا مضاعفًا كون "ياسمين" هي الممثلة الوحيدة لمحافظة الشرقية في قائمة الشرف هذا العام.

قالت والدة الطالبة المتفوقة: "فرحتي كبيرة لأنها حققت مركزًا رفيعًا، وفرحة أكبر كونها الوحيدة في محافظة الشرقية، وهذا فخر عظيم لنا جميعًا".

صناعة التفوق.. منهجية لا تعرف الراحة

كشفت والدة الطالبة عن كواليس رحلة التفوق، راسمةً صورة لشخصية لا تؤمن بالصدفة، بل بالاجتهاد المنظم. وقالت: "ياسمين كانت مجتهدة ووقتها كله للمذاكرة، وكلما طلبت منها أن تستريح قليلًا أو تخفض ساعات المذاكرة، كانت تجيبني بأنها تسعى للحفاظ على مستواها وتحقيق مركز ضمن الأوائل".

هذه الشهادة الأسرية ترسم صورة واضحة لما يمكن تسميته بـ "صناعة التفوق"، وهي منظومة لا تقتصر على الموهبة، بل تقوم على الانضباط الذاتي، وإدارة الوقت، ووضوح الهدف.

أكدت الأم أن حصول ابنتها على مركز متقدم كان أمرًا متوقعًا بالنسبة للأسرة، ليس غرورًا، بل يقينًا في أن الله لا يضيع أجر من اجتهد.