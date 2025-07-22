إعلان

القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.. ثلث المراكز الأولى من العاصمة

09:56 م الثلاثاء 22 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
  • عرض 12 صورة
    القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد نصار:
هنأ د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة، الذين حصدوا ثلث المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الشعب الثلاث، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح.


وأكد محافظ القاهرة سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين، بعدما حصد أبناؤها 12 من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين 36 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التفوق في حياتهم الجامعية والعملية.


وثمّن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور في توفير سبل التفوق، ليصلوا بأبنائهم إلى هذا المستوى العلمي المتميز، كما أثنى على جميع المعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ القاهرة أوائل الثانوية العامة إبراهيم صابر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الجامعات.. قواعد قبول طلاب الثانوية العامة والأزهرية