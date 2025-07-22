القاهرة تكتسح أوائل الثانوية العامة.. ثلث المراكز الأولى من العاصمة

كتب - محمد نصار:

هنأ د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة من محافظة القاهرة، الذين حصدوا ثلث المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الشعب الثلاث، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم والنجاح.



وأكد محافظ القاهرة سعادته بتصدر القاهرة المركز الأول بأكبر عدد من الطلاب المتفوقين، بعدما حصد أبناؤها 12 من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من بين 36 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة، ومتمنيًا لهم مزيدًا من التفوق في حياتهم الجامعية والعملية.



وثمّن محافظ القاهرة جهد أولياء الأمور في توفير سبل التفوق، ليصلوا بأبنائهم إلى هذا المستوى العلمي المتميز، كما أثنى على جميع المعلمين والعاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة.