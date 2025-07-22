كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قائمة أوائل الثانوية العامة 2025، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

تبين أن الطالب الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية لم يحصل على الدرجة النهائية، حيث بلغ مجموعه 319 درجة، وهو الأعلى بين جميع المتقدمين لهذا العام، من أصل 320 درجة.

وشملت قائمة الأوائل طلاب الشعبة العلمية بشُعبتيها (علوم ورياضيات)، إلى جانب طلاب الشعبة الأدبية، ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، والمكفوفين.