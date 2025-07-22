أوائل الثانوية العامة 2025.. الطالبات يكتسحن "قائمة الشرف"

كتب– أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قائمة أوائل الثانوية العامة 2025، والتي تضم 36 طالبًا وطالبة من مختلف الشعب الدراسية، وذلك عقب اعتماد النتيجة رسميًا من الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

وشهدت قائمة الأوائل هذا العام تفوقًا ملحوظًا للطالبات من حيث العدد، إذ بلغ عددهن 21 فتاة، مقابل 15 طالبًا فقط، في مؤشر يعكس استمرار الأداء المتميز للطالبات في المراحل التعليمية النهائية، وخاصة في ظل النظام الجديد الذي يعتمد على الفهم والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين.

وتنوعت القائمة بين طلاب الشعبة العلمية بشقيها "علوم" و"رياضيات"، والشعبة الأدبية، إلى جانب أوائل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وكذلك طلاب مدارس المكفوفين.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة النجاح في الثانوية العامة بالنظام الجديد بلغت 79.2%، مقارنة بـ72.7% في النظام القديم، في دلالة على ارتفاع نسب التفاعل والتحصيل تحت المنظومة الجديدة للتقييم.

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