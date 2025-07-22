نوران سادس الجمهورية تحلم باستكمال "مثلث الطب" في أسرتها

البحيرة - أحمد نصرة:

لم تكن الفرحة التي غمرت منزل الطالبة نوران نبيل الحسيني في مدينة الدلنجات عادية، بل كانت احتفاءً باستكمال قصة تفوق عائلية فريدة.

فمع حصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية في ماراثون الثانوية العامة (شعبة علمي علوم)، لم تكن نوران تحتفل بمجرد مقعد بين الأوائل، بل بالاقتراب من حلمها بأن تصبح الضلع الثالث في "مثلث الطب" الذي بدأته شقيقتاها، مستلهمةً مسيرة أيقونة الطب المصرية، الدكتور مجدي يعقوب.

في حديثها لمصراوي، كشفت نوران، الحاصلة على مجموع 316 درجة، أن وجهتها محسومة نحو كلية الطب، لتنضم إلى شقيقتيها الطالبتين بكلية طب الإسكندرية. وأكدت أن الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي الشهير، يمثل مثلها الأعلى، مما يضفي بعدًا إنسانيًا ووطنيًا على طموحها الأكاديمي.

منهجية التفوق.. ما وراء الساعات الثابتة

كشفت نوران أن تفوقها لم يكن وليد الصدفة أو نتيجة ضغط اللحظات الأخيرة، بل هو نتاج مسار ثابت من الاجتهاد، حيث كانت تحتل المركز الأول على مدرستها في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وحول منهجيتها في المذاكرة، أوضحت أنها لم تكن تؤمن بعدد ساعات ثابت، بل بالتحصيل المستمر والمذاكرة "أولًا بأول".

وأضافت أنها اعتمدت على الدروس الخصوصية في جميع المواد، وهو ما يعكس ظاهرة واسعة الانتشار في النظام التعليمي المصري، حيث يلجأ الطلاب المتفوقون إلى هذا المسار كأداة إضافية لتعميق الفهم وضمان التميز في سباق يتسم بالمنافسة الشديدة.

وفي لفتة وفاء، أكدت نوران أن هذا النجاح هو "ثمرة تعب مشترك"، موجهةً الشكر لوالديها على الدعم النفسي والمساندة المتواصلة التي شكلت حجر الزاوية في رحلتها نحو قمة التفوق.