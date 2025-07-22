دموع الفرح في الغربية.. "مريم" حجزت مقعدها بين أوائل الجمهورية

الغربية - مروة شاهين:

بين دموع الفرح وزغاريد الفخر، استقبلت أسرة الطالبة مريم محمد سامي في محافظة الغربية، خبر تتويج ابنتها ضمن كوكبة المتفوقين في ماراثون الثانوية العامة، والتي حجزت مقعدها في المركز التاسع على مستوى الجمهورية (شعبة علمي علوم)، لتحول بذلك حلم الطفولة ووعدها لوالديها إلى حقيقة ملموسة: "الدكتورة مريم".

في أول تصريح لها، أكدت مريم أن هذا الإنجاز لم يكن مفاجأة بقدر ما كان يقينًا في عدل الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عملًا. وأوضحت أن رحلتها نحو القمة لم تكن مرهونة بعدد ساعات محدد، بل بمنهجية قائمة على التحصيل الدراسي، وهو مفهوم يركز على جودة الاستيعاب وفهم المادة العلمية بعمق، بدلًا من مجرد قضاء ساعات طويلة في المذاكرة دون تركيز.

وأضافت: "كان هدفي واضحًا، وهو الالتحاق بكلية الطب. من أجل هذا الهدف، كان عليّ أن أواصل الساعات في المذاكرة لأفي بوعدي لوالديّ وأحقق حلمنا المشترك.. كنت أجتهد فقط وأثق أن الله لن يضيع تعبي وجهد والديّ معي طوال سنوات الدراسة".