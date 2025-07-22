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السبت.. وزير التعليم يكرّم أوائل الثانوية العامة 2025 في العاصمة الإدارية

09:16 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

يلتقي محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأوائل طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 يوليو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في ضوء تقدير الوزارة للجهد الكبير الذي بذله الطلاب وأسرهم، وتشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتفوق، حيث سيقوم الوزير بتكريمهم ، باعتبارهم نماذج مُضيئة يُحتذى بها في المجتمع.

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